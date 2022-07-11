Reuters: Литва расширила ограничения на транзит товаров в российский Калининград через свою территорию

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11 июля 2022, 10:24

Грузовые поезда на железнодорожной станции в Калининградской области, Alexander Chernykh / globallookpress.com

Литва расширила ограничения на транзит товаров в российский Калининград через территорию прибалтийской республики. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал ТАСС, оказалась в распоряжении Reuters.

«Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию, сообщило агентство Reuters», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось накануне, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что Москва в ближайшие дни применит против Вильнюса и Евросоюза меры в ответ на блокирование транзита в Калининград.