Захарова: Россия в ближайшие дни применит против Литвы и Евросоюза меры в ответ на блокирование транзита в Калининград

Москва в ближайшие дни применит против Литвы и Европейского союза меры в ответ на блокирование транзита в Калининград. С соответствующим заявлением, как пишет отечественный Telegram-канал «Украина.ру», выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Россия завершила подготовку к мерам в отношении Литвы и ЕС в ответ на блокирование транзита в Калининград и применит их уже в ближайшие дни — Захарова», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.
Ранее на текущей неделе министр Виталий Савельев высказал уверенность в том, что Калининград не окажется в транспортной блокаде.