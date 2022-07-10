Захарова: Россия в ближайшие дни применит против Литвы и Евросоюза меры в ответ на блокирование транзита в Калининград

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10 июля 2022, 10:22

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Москва в ближайшие дни применит против Литвы и Европейского союза меры в ответ на блокирование транзита в Калининград. С соответствующим заявлением, как пишет отечественный Telegram-канал «Украина.ру», выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Россия завершила подготовку к мерам в отношении Литвы и ЕС в ответ на блокирование транзита в Калининград и применит их уже в ближайшие дни — Захарова», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее на текущей неделе министр Виталий Савельев высказал уверенность в том, что Калининград не окажется в транспортной блокаде.