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Российский министр Виталий Савельев высказал уверенность в том, что Калининград не окажется в транспортной блокаде

, 10:43

Российский министр Виталий Савельев высказал уверенность в том, что Калининград не окажется в транспортной блокаде
Министр транспорта РФ Виталий Савельев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Калининград не окажется в транспортной блокаде. Уверенность в этом, как передает РИА Новости, высказал Виталий Савельев, руководитель министерства транспорта Российской Федерации.

«Калининград не окажется в транспортной блокаде, уверен министр транспорта РФ», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что ответные меры в отношении Литвы в связи с запретом транзита грузов в Калининград должны быть чувствительными. По словам Матвиенко, такие меры разрабатываются.

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