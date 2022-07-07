Матвиенко: ответные меры в отношении Литвы в связи с запретом транзита грузов в Калининград должны быть чувствительными

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7 июля 2022, 13:56

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Ответные меры России в отношении Литвы в связи с запретом транзита грузов в Калининград должны быть чувствительными. На это, как передает ТАСС, указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ответные меры в отношении Литвы в связи с запретом транзита грузов в Калининградскую область должны быть чувствительными, в настоящее время они разрабатываются», — процитирована спикер верхней палаты парламента РФ в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, советник литовского президента Аста Скайсгирите отметила, что власти прибалтийской республики не допустят установления на ее территории «зеленых коридоров» для транзита грузов в Калининградскую область.