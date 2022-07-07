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Советник президента Литвы Скайсгирите не допускает возможности «зеленых коридоров» для транзита российских товаров в Калининград

, 10:52

Советник президента Литвы Скайсгирите не допускает возможности «зеленых коридоров» для транзита российских товаров в Калининград
Транзит грузов, Alexander Chernykh/ globallookpress.com

Литовские власти не допустят установления «зеленых коридоров» для транзита грузов в Калининградскую область РФ через свою территорию. Об этом сообщила советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите.

«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», - заявила она в эфире национального радио LRT.

Предложение о создании «зеленых коридоров» поступило от губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Он захотел решить проблему с транзитом с помощью выделенной железнодорожной и автомобильной дороги в регион.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Белик также поддержал идею Алиханова о строительстве выделенных трасс в Калининград.

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