Депутат Госдумы Белик поддержал идею Алиханова о строительстве выделенных трасс в Калининград

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал предложение губернатора Калининградской области Антона Алиханова о строительстве при согласии Литвы автомобильной дороги между основной территорией России и Калининградом.
Белик отметил, что транспортный вопрос с Калининградской областью сложнее, чем с остальными регионами из-за действующих санкций и давления стран Запада.
Как подчеркнул депутат, построить дорогу, обеспечить транспортный коридор, на который «не посягнёт западный режим», — это первостепенная задача России.
«И в этом плане я полностью согласен с губернатором Калининградской области в том, что регион должен быть связан с Россией прочными транспортными узами», —подчеркнул он.
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