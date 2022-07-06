Депутат Госдумы Белик поддержал идею Алиханова о строительстве выделенных трасс в Калининград

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6 июля 2022, 12:54 Источник: Russia Today

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, Pravda Komsomolskaya/ globallookpress.com

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал предложение губернатора Калининградской области Антона Алиханова о строительстве при согласии Литвы автомобильной дороги между основной территорией России и Калининградом.



Белик отметил, что транспортный вопрос с Калининградской областью сложнее, чем с остальными регионами из-за действующих санкций и давления стран Запада.



Как подчеркнул депутат, построить дорогу, обеспечить транспортный коридор, на который «не посягнёт западный режим», — это первостепенная задача России.



«И в этом плане я полностью согласен с губернатором Калининградской области в том, что регион должен быть связан с Россией прочными транспортными узами», —подчеркнул он.