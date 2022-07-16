Захарова: после начала спецоперации фейков о России в западной прессе стало в тысячу раз больше

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16 июля 2022, 15:31 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Maksim Konstantinov/globallook.com

С началом военной спецоперации в Украине фейков о России стало в разы больше. МИД РФ ведет целенаправленную работу по их разоблачению. Об этом в субботу сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

По ее словам, МИД с 2017 года ведет работу по разоблачению недостоверных публикаций зарубежной прессы, подробно их разбирая и указывая на искажение фактов. Однако с началом спецоперации таких публикаций стало «в тысячу раз больше». Поэтому министерство было вынуждено изменить алгоритм работы с ними.

«От разбора отдельных публикаций [перешли] к составлению обзоров по странам. На сайте МИД в специальном разделе уже размещен ряд таких подборок недостоверных публикаций о России», - написала дипломат.

Она обратила внимание, что на общем фоне выделяются «вбросы» греческой прессы. «Прочитав [обзор], вы сможете убедиться, что в оркестре западных СМИ под дирижерством дяди Сэма свою скрипку играет и греческая пресса, не отличаясь при этом оригинальностью исполнения, но дисциплинированно следуя антироссийскому заказу заокеанских кураторов», - написала Захарова.

Ранее она обвинила в распространении фейков министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.