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Аргументы Недели Политика 13+

Захарова обвинила министра обороны Великобритании Уоллеса в распространении фейков

, 20:47 Источник: Telegram

Захарова обвинила министра обороны Великобритании Уоллеса в распространении фейков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Maksim Konstantinov/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила в клевете и распространении фейков министра обороны Великобритании Бана Уоллеса.

В среду британский министр пообщался с пранкерами Вованом и Лексусом. Среди прочего в разговоре он сказал, что Мария Захарова, «безусловно являясь женщиной, еженедельно угрожает забросать всех ядерными бомбами».

Комментируя это высказывание, Захарова обратила внимание, что британское правительство в эту среду «заводит гендерно-половая тема», имея в виду слова Бориса Джонсона о Путине.

«Британский министр Уоллес, если вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю вас в клевете и распространении фейков», - написала Захарова в своем телеграм-канале.

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