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Аргументы Недели Политика 13+

Захарова назвала реплику Джонсона о Путине «фантазиями с испариной»

, 16:06 Источник: Telegram

Захарова назвала реплику Джонсона о Путине «фантазиями с испариной»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Maksim Konstantinov/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что российский президент никогда не начал бы спецоперацию в Украине, будь он женщиной.

Как сообщалось, в среду в интервью телеканалу ZDF (Германия) Джонсон заявил, что действия Путина в Украине — это пример «токсичной маскулинности». По мнению британского лидера, будь российский президент женщиной, всех этих событий не произошло бы.

Комментируя слова Джонсона, Захарова назвала их «фантазией с испариной».

«Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семеркой занимались-то?» - написала представитель МИД в своем телеграм-канале, имея в виду саммит "Большой семерки", который прошел в начале недели в Германии. 

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