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Президент Сербии Вучич в ответ на угрозы депутата Рады Гончаренко пожелал Украине «всего наилучшего»

, 11:16

Президент Сербии Вучич в ответ на угрозы депутата Рады Гончаренко пожелал Украине «всего наилучшего»
Президент Сербии Александр Вучич, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Сербский президент Александр Вучич в ответ на угрозы депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко пожелал Украине «всего наилучшего». Об этом информирует ТАСС.

«Что касается второго вопроса, Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего», — процитирован политический деятель в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, парламентарий Алексей Гончаренко сделал заявление о том, что киевская сторона вместе с Хорватией отомстит Александру Вучичу за его слова о необходимости пойти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину.

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