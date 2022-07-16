Немецкий журналист Бемер сравнил прием в Саудовской Аравии Путина и Байдена: заметен рост влияния России

Аргументы Недели → Политика 13+

16 июля 2022, 09:59 Источник: РИА Новости

Saudi Press Agency/globallookpress.com

Немецкий журналист издания die Welt Даниэль-Дилан Бемер обратил внимание на различия приема в Саудовской Аравии президента США Джозефа Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Обозреватель Welt написал, что различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию американского и российского лидеров показывают усиливающуюся роль России.

Журналист напомнил, как во время визита в Эр-Рияд в 2017 году принимали бывшего президента США Дональда Трампа. Его встречали с танцами с саблями и предоставили отдельный отель, напоминающей дворец. Но во время визита Путина саудиты устроили более роскошный прием.

Бемер пишет, что в 2019 году кортеж президента РФ при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. "Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика", — считает журналист из ФРГ.

А Байдена Эр-Рияд встречает иначе. По словам журналиста, Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Обозреватель написал, что главу Белого дома в Эр-Рияде ждет будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, в который, кроме руководства Саудовской Аравии, входят главы Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания.

"Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах", — заключил немецкий журналист.

Как уже известно, по итогам визита Байдена Вашингтоном и Эр-Риядом подписано 18 документов о сотрудничестве в различных сферах.