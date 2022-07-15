Комментируя уход с поста главы «Роскосмоса», Рогозин рассказал, что стал руководителем в самое сложное для корпорации время

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15 июля 2022, 16:38 Источник: РИА Новости

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos/globallookpress.com

Бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя свое увольнение, рассказал, что был назначен руководителем госкорпорации в самое сложное время. Ему приходилось ежедневно искать деньги, чтобы не остановились предприятия отрасли.

Рогозин начал работать в "Роскосмос" в конце мая 2018 года. "Помню, как каждый день приходилось искать решения и деньги, чтобы не остановились системообразующие предприятия. Центр Хруничева находился, по сути, в банкротном состоянии - не было даже средств на выплату зарплаты. Не лучше была ситуация и на других предприятиях", - цитирует Рогозина РИА Новости.

По его словам, еще четыре года назад проектирование в конструкторских бюро предприятий "Роскосмоса", как и полвека назад, шло с помощью ватмана и кульманов. "Тяжелым бременем на отрасль давил так называемый долгострой - 20 лет в цехах пылился многофункциональный лабораторный модуль "Наука". На Восточном предыдущим генподрядчиком первой очереди строительства космодрома были брошены ключевые объекты инфраструктуры", - рассказал Рогозин.

Дмитрий Рогозин со временем будет трудоустроен, у него появится новая работа, сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.