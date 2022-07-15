Спикер Кремля Песков: Рогозин со временем будет трудоустроен, у него появится новая работа

Дмитрий Рогозин, освобожденный от должности генерального директора государственной корпорации «Роскосмос», со временем будет трудоустроен, у него появится новая работа. На это, как передает РИА Новости, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Песков РИА Новости: Рогозин со временем будет трудоустроен, у него будет новая работа, Кремль об этом своевременно сообщит», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Ранее сегодня стало известно, что президент Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста главы «Роскосмоса» и назначил на данную должность Юрия Борисова.