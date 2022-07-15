Администрация 46-го главы Белого дома Джо Байдена своими действиями в отношении Российской Федерации подталкивает мир к ядерному конфликту. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказала политик из Соединенных Штатов Талси Габбард.
«Бывшая член палаты представителей США Талси Габбард заявила, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом действиями в адрес РФ подталкивает мир к ядерному конфликту, а на американскую экономику влияет "садомазохизм" руководства страны», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее в пятницу, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Вашингтон встревожен из-за провалов попыток сколотить глобальную антироссийскую коалицию.