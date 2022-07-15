Путин назначил Мантурова вице-премьером РФ

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15 июля 2022, 14:57 Источник: РИА "Новости"

глава Минпромторга Денис Мантуров, MIT Russia/via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в пятницу, 15 июля, подписал указ о назначении руководителя Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера страны.

В документе говорится, что Денис Мантуров назначается на вышеуказанную должность в соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сегодня стало известно, что депутаты Государственной думы утвердили кандидатуру Дениса Мантурова на пост зампредседателя правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли РФ.