Госдума утвердила Дениса Мантурова на должность вице-премьера

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15 июля 2022, 14:36

Денис Мантуров, фото с сайта Госдумы

Депутаты Госдумы РФ в пятницу, 15 июля, утвердили кандидатуру Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ.

Парламентарии утвердили внесенную председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуру Дениса Мантурова в соответствии со статьей 112 Конституции РФ. Мантуров ранее провел встречи со всеми фракциями и с профильным комитетом.

Выступая перед депутатами, глава Минпромторга рассказал, что меры поддержки экономики на фоне санкций оказались весьма эффективны. "Они позволили удержать промышленность от глубокой просадки: первого удара удалось избежать",- заявил Мантуров.

По информации министра, ожидается падение экспорта и закрытие западных рынков, под ударом металлургия, лесопромышленный комплекс. "В целом, даже с учетом ощутимого роста в оборонном секторе, производство по промышленности обрабатывающей может сократиться примерно на шесть процентов в этом году", — указал он.

По словам Мантурова, для обеспечения поставок критических комплектующих, предстоит совершить создание новых кооперационных связей. "Сейчас интенсивно занимаемся этим в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами РФ за рубежом. При этом ускоренным темпом будем осваивать производство собственных аналогов на замену отдельных импортных компонентов", — рассказал он.

Мантуров также сообщил о планах идти по пути внедрения универсальных станков. "Предлагается развивать строительство жилья, поскольку отрасль вытаскивает производство стройматериалов", - добавил министр. По его словам, восстановление пострадавших республик Донбасса позитивно отразится на черной металлургии.

Мантуров также сообщил, что принято решение о переходе на отечественные самолеты. В конце 2023 года появится суперджет с отечественным двигателем.