Трамп сообщил, что принял решение по поводу участия в выборах президента США в 2024 году

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что принял решение по поводу участия в выборах главы Белого дома, которые состоятся в 2024 году.
«Для себя я уже принял решение, так что никакие факторы на него больше не влияют», — отметил Трамп.
По словам политического деятеля, ставшего собеседником издания Intelligencer, «мысленно решение уже принято». Конкретизировать экс-президент не стал.
Ранее Дональд Трамп высказал точку зрения, согласно которой он не допустил бы конфликта на Украине в случае своего переизбрания на выборах 2020 года. По их итогам Трамп проиграл кандидату от Демократической партии Джо Байдену.