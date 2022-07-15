Трамп сообщил, что принял решение по поводу участия в выборах президента США в 2024 году

Аргументы Недели → Политика 13+

15 июля 2022, 08:33

Бывший президент США Дональд Трамп, Dennis Van Tine / globallookpress.com

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что принял решение по поводу участия в выборах главы Белого дома, которые состоятся в 2024 году.

«Для себя я уже принял решение, так что никакие факторы на него больше не влияют», — отметил Трамп.

По словам политического деятеля, ставшего собеседником издания Intelligencer, «мысленно решение уже принято». Конкретизировать экс-президент не стал.

Ранее Дональд Трамп высказал точку зрения, согласно которой он не допустил бы конфликта на Украине в случае своего переизбрания на выборах 2020 года. По их итогам Трамп проиграл кандидату от Демократической партии Джо Байдену.