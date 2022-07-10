Трамп высказал мнение, что он не допустил бы конфликта на Украине в случае своего переизбрания на выборах президента США в 2020-м

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10 июля 2022, 07:00

Бывший президент США Дональд Трамп, Ricky Bassman / globallookpress.com

Американский политический деятель Дональд Трамп высказал мнение, согласно которому он не допустил бы конфликта на Украине в случае своего переизбрания на выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году. Об этом информирует ТАСС.

«Дональд Трамп считает, что не допустил бы конфликта на Украине в случае переизбрания на президентских выборах 2020 года в США», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал, что цели специальной операции Москвы на украинской территории будут достигнуты.