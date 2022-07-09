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Медведев: цели спецоперации, состоящие в защите граждан Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины, будут достигнуты

, 15:53

Медведев: цели спецоперации, состоящие в защите граждан Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины, будут достигнуты
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Цели проводимой с 24 февраля российской специальной операции на Украине, состоящие в защите граждан Донбасса, денацификации и демилитаризации бывшей советской республики, будут достигнуты. На это указал Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности РФ.

«Цели специальной военной операции были объявлены президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины. Здесь все ясно, и они будут достигнуты», — говорится в посте, размещенном в Telegram-канале Медведева.

Ранее сегодня сообщалось, что Дмитрий Медведев высказал мнение, согласно которому из-за спецоперации с РФ «стали считаться по-настоящему».

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