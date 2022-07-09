Дмитрий Медведев: из-за спецоперации на Украине с Россией «стали считаться по-настоящему»

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9 июля 2022, 15:38

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Из-за специальной операции на украинской территории, которую Москва проводит с 24 февраля, с Российской Федерацией «стали считаться по-настоящему». Соответствующую точку зрения высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик отметил в своем Telegram-канале, что страна уже решила одну из задач после того, как начала спецоперацию.

«С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе», — говорится в публикации, размещенной Медведевым.

Ранее в субботу сообщалось, что министерство обороны РФ продемонстрировало на видео удар высокоточным оружием по ангару с американскими 155-мм гаубицами М777 в Донбассе.