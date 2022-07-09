Минобороны России показало на видео удар высокоточным оружием по ангару с американскими 155-мм гаубицами М777 в Донбассе

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9 июля 2022, 14:28

Гаубица M777, U.S. Army / globallookpress.com

Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео удар высокоточным оружием по ангару с американскими 155-мм гаубицами М777 на территории Донбасса. Ролик, который предоставило ведомство, опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны РФ показало кадры удара высокоточным оружием по ангару с американскими 155-мм гаубицами М777. В результате возле города Часов Яр (ДНР) ликвидированы до 30 боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка», — прокомментировал выложенное видео TG-канал.

Ранее в субботу сообщалось, что российские силы ликвидировали в Николаевской области свыше 75 военнослужащих батальона егерской бригады украинской армии.