Российская армия уничтожила в Николаевской области свыше 75 военных и около 30 единиц техники батальона егерской бригады ВСУ

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9 июля 2022, 12:41

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Армия РФ ликвидировала на территории Николаевской области свыше 75 военнослужащих и порядка 30 единиц техники батальона егерской бригады Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало российское министерство обороны.

«В районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерской бригады ВСУ уничтожено свыше 75-ти националистов и около 30-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что войска РФ уничтожили с помощью высокоточного оружия в Донбассе ангар с американскими 155-мм гаубицами М777.