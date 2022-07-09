Армия России уничтожила высокоточным оружием в Донбассе ангар с американскими гаубицами М777 и до 30 военных Украины

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9 июля 2022, 12:13

Гаубица M777, Lance Cpl. Davin Tenbusch / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала с помощью высокоточного оружия на территории Донбасса ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 военных Украины. Об этом, как передает РИА Новости, заявило министерство обороны РФ.

«МО РФ: в районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, издание Financial Times указало на то, что Соединенные Штаты отправят киевской стороне вместе с новой партией систем HIMARS снаряды к ним с дальностью 300 километров.