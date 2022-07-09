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Financial Times: США поставят Украине вместе с новой партией РСЗО HIMARS боеприпасы к ним с дальностью 300 километров

, 09:46

Financial Times: США поставят Украине вместе с новой партией РСЗО HIMARS боеприпасы к ним с дальностью 300 километров
Стрельбы из РЗСО HIMARS, U.S. Army / globallookpress.com

Соединенные Штаты отправят киевской стороне вместе с новой партией реактивных систем залпового огня HIMARS снаряды к ним с дальностью действия 300 километров. На это, как пишет отечественный Telegram-канал «Украина.ру», указало британское издание Financial Times.

«США поставят Украине вместе с новой партией РСЗО HIMARS боеприпасы к ним с дальностью 300 км — Financial Times», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что киевские войска, разместив американские установки на границе, теоретически смогут наносить удары вглубь территории России.

Ранее в субботу сообщалось, что союзным силам удалось выбить украинские формирования из укрепленного района под городом Северском в Донбассе.

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