Financial Times: США поставят Украине вместе с новой партией РСЗО HIMARS боеприпасы к ним с дальностью 300 километров

Аргументы Недели → Политика 13+

9 июля 2022, 09:46

Стрельбы из РЗСО HIMARS, U.S. Army / globallookpress.com

Соединенные Штаты отправят киевской стороне вместе с новой партией реактивных систем залпового огня HIMARS снаряды к ним с дальностью действия 300 километров. На это, как пишет отечественный Telegram-канал «Украина.ру», указало британское издание Financial Times.

«США поставят Украине вместе с новой партией РСЗО HIMARS боеприпасы к ним с дальностью 300 км — Financial Times», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что киевские войска, разместив американские установки на границе, теоретически смогут наносить удары вглубь территории России.

Ранее в субботу сообщалось, что союзным силам удалось выбить украинские формирования из укрепленного района под городом Северском в Донбассе.