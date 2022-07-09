МВД ДНР: союзные войска выбили формирования Украины из укрепрайона под городом Северском в Донбассе

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9 июля 2022, 08:23

Военные, MOD Russia / globallookpress.com

Союзным войскам удалось выбить формирования Украины из укрепленного района под городом Северском, который расположен на территории Донбасса. Об этом, как передает ТАСС, рассказали в министерстве внутренних дел Донецкой народной республики.

«Союзные силы выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР, сообщили в МВД республики», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что российские военные в ходе спецоперации на Украине, проводимой Москвой, применили против малоразмерных беспилотников новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801.