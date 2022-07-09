Военные России в ходе спецоперации на Украине применили против малоразмерных дронов новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801

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9 июля 2022, 07:21 Источник: Telegram-канал ТАСС

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные в ходе специальной операции на украинской территории, проводимой Москвой, применили против малоразмерных дронов новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801. Об этом информирует ТАСС.

«Новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 впервые использовалось в спецоперации на Украине против применяемых ВСУ малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, сообщил источник», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, посольство РФ в Вашингтоне отметило, что Соединенные Штаты поставляют киевской стороне новые вооружения, поскольку желают любыми средствами затянуть конфликт.