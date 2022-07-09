Посольство России в США: Вашингтон поставляет Украине новые вооружения, поскольку хочет любыми средствами затянуть конфликт

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9 июля 2022, 07:01

РСЗО HIMARS, AFLO / globallookpress.com

Вашингтон поставляет киевской стороне новые вооружения, поскольку желает любыми средствами затянуть конфликт. На это, как информирует Telegram-канал ТАСС, указало посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах.

«Власти США отправляют Украине новые вооружения, в том числе смонтированные на колесном шасси комплексы реактивной системы залпового огня HIMARS, поскольку хотят любыми средствами затянуть конфликт, а также восполнить потери Киева, говорится в заявлении, опубликованном посольством РФ в США», — пишет TG-канал.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что политика НАТО является основной угрозой для международной безопасности.