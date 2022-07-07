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Аргументы Недели Политика 13+

Нарышкин: политика НАТО является основной угрозой для международной безопасности

, 16:15

Нарышкин: политика НАТО является основной угрозой для международной безопасности
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Политический курс, который реализуется Североатлантическим альянсом, является основной угрозой для международной безопасности. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал Сергей Нарышкин, возглавляющий Службу внешней разведки РФ.

«Политика НАТО является основной угрозой для международной безопасности — Нарышкин», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, в министерстве иностранных дел России указали на то, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО сузит возможность мирного диалога в Балтийском регионе и осложнит там ситуацию.

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