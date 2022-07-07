Нарышкин: политика НАТО является основной угрозой для международной безопасности

Аргументы Недели → Политика 13+

7 июля 2022, 16:15

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Политический курс, который реализуется Североатлантическим альянсом, является основной угрозой для международной безопасности. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал Сергей Нарышкин, возглавляющий Службу внешней разведки РФ.

«Политика НАТО является основной угрозой для международной безопасности — Нарышкин», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, в министерстве иностранных дел России указали на то, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО сузит возможность мирного диалога в Балтийском регионе и осложнит там ситуацию.