Лукашенко: Украина была потеряна, когда её политики отказались от славянской идентичности

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14 июля 2022, 22:22

Александр Лукашенко, Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 14 июля, что понял тот момент, когда Украина была потеряна. Заявления политика приводит агентство БЕЛТА

«Украина была потеряна, когда её политики отказались от славянской идентичности», − цитирует слова Лукашенко агентство.

Накануне стало известно, что политика, реализуемая западными государствами, приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал ТАСС, высказал белорусский президент Александр Лукашенко.