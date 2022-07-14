Politico: Трамп обсуждал со сторонниками в США планы выдвижения на выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп провел за последние несколько недель ряд мероприятий со сторонниками, на которых обсуждал возможность выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico и участников обсуждений.
По данным СМИ, встречи проходили в Хьюстоне, Нашвилле и Лас-Вегасе.
Спонсоры поддерживают идею Трампа и решают, когда бывшему лидеру следует объявить о своем намерении.
Как отмечают советники политика, мероприятия проводились с целью получения обратной связи о планах Трампа.
Ранее сообщалось, что издание The Hill узнало о намерении Трампа объявить о планах баллотироваться на пост президента США.
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