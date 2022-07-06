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The Hill: некоторые советники Трампа считают, что он уже этим летом может объявить о планах баллотироваться на пост президента США

, 08:39

The Hill: некоторые советники Трампа считают, что он уже этим летом может объявить о планах баллотироваться на пост президента США
Бывший президент США Дональд Трамп, Kevin E. Schmidt/Quad-City Times / globallookpress.com

Некоторые советники бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа полагают, что политический деятель уже этим летом может объявить о своих планах баллотироваться на пост главы Белого дома. Об этом, как передает ТАСС, пишет американское издание The Hill.

«Некоторые советники Дональда Трампа считают, что он уже этим летом может объявить о планах вновь баллотироваться на пост президента США, сообщила газета The Hill со ссылкой на источники», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что военные биологические разработки Штатов, осуществляемые данной страной по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены.

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