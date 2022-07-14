Президент Сербии Вучич заявил, что если Запад не примет условия Путина по спецоперации, всех ждет «ад»

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14 июля 2022, 12:18 Источник: РИА "Новости"

президент Сербии Александр Вучич, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил в четверг, 14 июля, что если мировые лидеры не прислушаются к российскому лидеру Владимиру Путину по спецоперации на Украине, в мире "начнется ад".

Александр Вучич подчеркнул, что как только президент Российской Федерации "закончит дела" в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем – в Славянске, Краматорске и Авдеевке, с его стороны последует "предложение". Если оно не будет принято, то начнется "ад".

Глава Сербии отметил, что в настоящий момент весь западный мир посредством украинцев ведет борьбу с Россией, вследствие чего текущей вооруженный конфликт можно рассматривать как "почти мировой".