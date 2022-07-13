Песков считает юридической безграмотностью законопроект о признании суверенитета Ичкерии, внесенный в Верховную раду Украины

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13 июля 2022, 13:25 Источник: ТАСС

Верховная рада Украины. Фото: Sergii Kharchenko/globallook.com

Внесение в Верховную раду Украины законопроекта о признании суверенитета несуществующей Чеченской Республики Ичкерия — свидетельство юридической безграмотности украинских парламентариев. Об этом заявил в среду в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне депутаты Рады предложили признать независимость Ичкерии, «бойцы» которой помогают Украине в конфликте с Россией.

«Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта [Ичкерия] не существует. Это просто юридический казус такой», - сказал пресс-секретарь президента.

Он также заметил, что само появление подобных законопроектов отражает качество законотворчества в Украине.

Ранее сообщалось, что Верховная рада запретила ввоз в страну книг из России и Белоруссии, а также публичное исполнение русской музыки.