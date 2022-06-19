Верховная рада Украины запретила ввоз в страну книг из России и Белоруссии, а также публичное исполнение русской музыки

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19 июня 2022, 15:44 Источник: ТАСС

Книжный магазин. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Украинский парламент проголосовал за запрет на импорт и распространение российской издательской продукции, а также на исполнение в общественных местах и медиа российской музыки. Об этом написал в воскресенье в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

«Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Белоруссии, а также с неподконтрольных Киеву территорий», - написал Железняк.

Украинский парламентарий отметил также, что запрет наложен и на публичное исполнение музыкальных произведений российских авторов.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной раде 14 июня.