Начальник НЦУО РФ Мизинцев заявил, что СБУ планирует снять три постановочных видео о «поимке российских диверсантов»

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12 июля 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 12 июля, заявил, что СБУ планирует снять три постановочных видео о "поимке российских диверсантов".

Михаил Мизинцев сообщил, что в соответствии с имеющейся достоверной информацией руководство Службы безопасности Украины в Одессе намерено во второй декаде июля текущего года отснять три постановочных репортажа якобы об эффективности работы своих сотрудников в сфере выявления и пресечения деятельности российских диверсантов. По словам начальника НЦУО, в роли членов "диверсионных групп" выступят боевики территориальной обороны.

Мизинцев предупредил, что сфабрикованные фотографии и видеоматериалы будут распространены не только в украинских, но и в западных СМИ.