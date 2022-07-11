Начальник НЦУО Мизинцев заявил, что украинские националисты планируют взорвать в Славянске здание с мирными жителями

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11 июля 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

начальник НЦУО РФ Mихаил Мизинцев, MOD Russia/via Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 11 июля, что Украинские националисты планируют взорвать здание с мирными жителями в Славянске.



Михаил Мизинцев сообщил, что к настоящему моменту достоверно установлено, что украинские националисты сейчас занимаются подготовкой очередной циничной провокации – на этот раз в Славянске – для обвинения ВС РФ якобы в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

По словам начальника НЦУО РФ, жители одного из кварталов города, расположенного на севере ДНР, удерживаются в здании профессионального аграрного лицея на улице Науки под предлогом якобы обеспечения безопасности. Помещения заминированы. Боевики намерены взорвать здание, когда российские военные начнут наносить по военным объектам Славянска артиллерийские удары.