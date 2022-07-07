Минобороны РФ: в оккупированном Славянске ВСУ готовят кровавую провокацию

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7 июля 2022, 22:38

Славянск ДНР, времена оккупации ВСУ/ из открытых источников

Министерство обороны Российской Федерации в четверг, 7 июля, в вечернем брифинге отмечает подготовку украинскими военными кровавой провокации в оккупированном Славянске. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военный отмечает, что ВСУ планируют провести в Славянске (оккупированная часть ДНР) провокацию с гибелью мирного населения с целью обвинения российских войск.

«Для этого в заминированном здании детдома «Тополёк» насильно удерживают персонал и планируют подорвать постройку при атаке российских войск. Распространять материалы с места провокации собираются через западные СМИ и интернет-ресурсы», − значится в докладе Конашенкова.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что войска России при выполнении задач спецоперации по демилитаризации Украины обнаружили итоговый доклад о работе агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, структурное подразделение Пентагона) на украинской территории.