В распоряжении Минобороны РФ оказался доклад о работе на Украине дочки Пентагона DTRA

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7 июля 2022, 16:57

Пентагон, вид сбоку, Ludmila Pakhomova/ Russian Look

Войска России при выполнении задач спецоперации по демилитаризации Украины обнаружили итоговый доклад о работе агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, структурное подразделение Пентагона) на украинской территории. Такую информацию в четверг, 7 июля, сообщает начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) российских ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Полученный доклад содержит информацию о работе агентства за период с 2005 по 2016 год.

«Документ содержит сведения об оценке эффективности систем здравоохранения, ветеринарии и биобезопасности, подготовленный группой американских экспертов в 2016 году», − цитирует RT слова Кириллова.

С помощью этого концептуального документа Пентагон планировал военно-биологические эксперименты на Украине.

Ранее стало известно, что в Пентагоне отказались комментировать заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что решение Североатлантического альянса объявить Россию врагом приведет к дестабилизации ситуации в Европе.