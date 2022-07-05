Пентагон переадресовал Госдепу вопрос, считают ли США Россию врагом

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5 июля 2022, 21:37 Источник: РИА "Новости"

Пентагон, Tsgt. Jack Sanders/Dod

В Пентагоне отказались комментировать заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что решение Североатлантического альянса объявить Россию врагом приведет к дестабилизации ситуации в Европе.

В рамках саммита в Мадриде лидеры стран НАТО утвердили стратегическую концепцию организации до 2030 года, в которой Российская Федерация обозначается как "самая значительная и прямая угроза" безопасности альянса. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, комментируя это решение, заявил, что данный шаг ведет к эскалации напряженности, а также к дестабилизации безопасности в Европе, что противоречит основополагающему акту Россия-НАТО.

В Пентагоне на вопрос РИА "Новости", следует ли трактовать итоговые документы саммита как объявление РФ врагом, порекомендовали обратиться в Государственный департамент или в постоянное представительство США при Североатлантическом альянсе.