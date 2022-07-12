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В ДНР 12 июля вступило в силу решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров

, 20:51 Источник: ТАСС

В ДНР 12 июля вступило в силу решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров
глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Глава ДНР Денис Пушилин во вторник, 12 июля, подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики, в соответствии с которым снимается мораторий на исполнение смертных приговоров.

В Народном Совете республики уточнили, что ранее сегодня в Донецкой Народной Республике в силу вступил закон "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР". Подчеркивается, что к настоящему момент мораторий на смертную казнь отменен.

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета республики Елена Шишкина отметила, что вышеуказанный закон признает часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса утратившей силу. Пункт, о котором идет речь, гласил, что положения кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни начинают действовать с января 2025 года.

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