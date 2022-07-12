AFP сообщает, что бывший президент Анголы душ Сантуш умер по естественным причинам

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12 июля 2022, 20:01 Источник: AFP

Жозе Эдуард душ Сантуш, Panoramic/ZUMAPRESS.com

Испанские судебные эксперты после произведенного вскрытия пришли к выводу, что экс-президент Анголы Жозе Эдуард душ Сантуш умер в результате естественных причин. Об этом сообщили журналисты.

Близкий к расследованию источник сообщил AFP, что предварительные результаты вскрытия свидетельствуют о "естественной смерти" политика, который страдал от сердечной недостаточности и легочной суперинфекции.

Напомним, Жозе Эдуард душ Сантуш 8 июля скончался в одной из больниц Барселоны в возрасте 79 лет. Последние несколько дней он находился в медикаментозной коме. Вскрытие было решено провести после требования дочери бывшего президента Анголы Чизе душ Сантуш, которая обвинила экс-супругу отца Ану Паулу и его личного врача в покушении на убийство.