«Из товарищей в господа». Жозе Эдуарду Сантуш, ангольский «самодержец» ХХ века

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23 июля 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Жозе Эдуарду душ Сантуш – один из самых известный ангольских «самодержцев», который прославился тем, что пришёл к власти как вполне «народный человек», а закончил правление уже полновластным монархом.

Ещё он известен тем, что находился у власти 36 лет, хотя при этом его государство не считалось монархическим. Сантуш прекрасно ладил с Советским союзом и даже учился в Азербайджане, принадлежавшем тогда нашей стране. По специальности – инженер-нефтяник. Уже будучи школьником, он поклялся, что навеки покончит с «преступным» португальским режимом, который контролировал Анголу. Обучаясь в институте, Жозе активно сотрудничал с революционным движением и призывал соплеменников к борьбе с колонизаторами. Он был активным членом МПЛА, партизанской организации, боровшейся за независимость Анголы.

Власть досталась Сантушу далеко не сразу. После ухода колонизаторов, первым президентом Анголы стал Агостиньо Нето. По совместительству он является ещё и Председателем Партии Труда. Коммунистический режим Нето был для Сантуша вполне по нраву. Именно при его власти Жозе получилось достичь небывалых высот в политике. В 1975 году он уже состоял на посту министра иностранных дел. Как раз в то время в стране произошёл ряд вооружённых выступлений, и начали сформировываться всевозможные боевые группы. В 1977 году радикалы пытались установить в Анголе ещё более худший режим и желали превратить страну в подобие Уганды. Но мятежники потерпели крах. Сам Жозе активно противодействовал восставшим и призывал к их жестоким наказаниям. В 1979-м президент Нето умирает, и здесь уже начинается история самого Сантуша, как полноправного властителя Анголы. Он сразу же становится председателем МПЛА и получил самые высокие посты в стране. Сантуш получает Анголу буквально на блюдечке. Но не восприняли его приход к власти, как должное. Некоторые посчитали, что коммунизм – совсем не лучший способ достижения процветания Анголы.

С самого начала правления Сантуш проявил себя, как весьма жёсткий и деспотичный лидер. Конечно, он не являлся чудовищем, вроде Амина или Бокассы, но всё же старался держать власть в «ежовых рукавицах». Первым делом Сантуш поставил задачу прекращения гражданской войны. В те дни восставшие усилили своё влияние над подконтрольными регионами. Уже давно сформировывались мощные антикоммунистические организации, стремящиеся к установлению собственной власти. Ангола превратилась в эпицентр борьбы между тремя фракциями. США считали Сантуша за очередного пособника коммунистов и активно помогали экстремистам Жонасу Савимбы. Третья группировка, известная под именем УНИТА, и выступавшая за национальные ценности африканцев, была поддержана правительством ЮАР. Сантуш организовал наступление на владения обеих враждующих организаций. Во время зачисток деревень, солдаты МПЛА нередко прибегали к насилию над мирным населением. Во времена гражданской войне погибло не меньше 500 000 мирных жителей. Большинство из них, как поговаривают, были убиты войсками Сантуша. СССР продолжал поддержку диктатора вплоть до Августовского Путча.

В 1990 году лидер Анголы резко изменил свою политику и отказался от коммунистических ценностей. Некоторые считают, что марксистские идеи его попросту наскучили, и он вознамерился превратиться в абсолютного монарха безо всяких ограничений. Влияние у него уже достаточно большое. Почти вся экономика страны контролировалась непосредственно Сантушем и его коррумпированным правительством. Но всё же он решил пойти по иному пути и учредил многопартийную систему. Также Сантуш объявил о создании рыночной экономике и о непосредственном переходе к капитализму. По его приказу была полностью отменена смертная казнь. Однако всё дальнейшее правление не спасло Сантуша от обвинений во всевозможных преступлениях. Диктатор оставался диктатором вплоть до 2017 года. Гражданская война в стране затянулось аж до начала XXI века. Она закончилась лишь с уничтожением Жонаса Савимби. Все остальные фракции были так же поставлены на колени. Сантуш полностью захватил Анголу и не собирался делиться ни с кем властью. Несмотря на многопартийность, его группировка МПЛА продолжала выигрывать выборы.

Сантуш превратился в абсолютного монарха, которому оставалось совсем немного до провозглашения самого себя королём или императором. Оппозиционные настроения в стране всячески подавлялись. Полностью отсутствовала свобода слова. К тому же добавились и некоторые элементы культа личности. Несмотря на все якобы демократические преобразования, Сантуш продолжал оставаться тираном и деспотом для Анголы. Местное население не выносило тягот жизни. Люди постоянно погибали от голода и жажды. Ангольцев косили и всевозможные болезни. Из-за отсутствия должного уровня здравоохранения то и дело возникали вспышки малярии.

В 2017 году Сантуш всё же решил передать свою власть преемнику, Жуану Лоренсо. Лоренсо долгие годы считался преданным сторонником диктатора. Однако никто не предполагал, что в глубине души этот человек не желал присутствия Сантуша во главе Анголы. Тиран не только разорил собственное население и допустил продолжение гражданской войны до 2002 года, но ещё и поставил свою семью во главе крупнейших организаций. Его дочь и сын владели несметными состояниями, в то время как простые люди продолжали гибнуть от голода.

Новый властитель Лоренсо хоть и не слишком отличался от своего предшественника, но всё же сумел прекратить в Анголе господство семьи Сантуша. Нынешний президент под жёстким давлением заставил Жозе уйти с поста главы МПЛА. К тому же дети бывшего «монарха» были отстранены от своих постов за коррупцию. Однако даже приход к власти нового лидера не слишком решил давно известные проблемы Анголы. В стране всё ещё сохраняется огромная разница между бедными и богачами. К тому же то и дело появляются всевозможные вооружённые группировки. Голод и смертность от болезней – всё ещё очень актуальные проблемы.