ВСУ ударили дроном по жилым домам в Энергодаре

В пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что украинские военные использовали беспилотник-камикадзе для удара по жилому району города, расположенного в Запорожской области.
Уточняется, что во вторник, 12 июля, в 14:20 по местному времени (совпадает с московским) ВСУ применили дрон-камикадзе для нанесения удара по жилому массиву Энергодара. Информация о жертвах в результате случившегося в настоящий момент устанавливается.
Известно, что силы ПВО ликвидировали другой украинский дрон, который также был направлен на Энергодар.