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ВСУ ударили дроном по жилым домам в Энергодаре

, 15:11 Источник: РИА "Новости"

ВСУ ударили дроном по жилым домам в Энергодаре
украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что украинские военные использовали беспилотник-камикадзе для удара по жилому району города, расположенного в Запорожской области.

Уточняется, что во вторник, 12 июля, в 14:20 по местному времени (совпадает с московским) ВСУ применили дрон-камикадзе для нанесения удара по жилому массиву Энергодара. Информация о жертвах в результате случившегося в настоящий момент устанавливается.

Известно, что силы ПВО ликвидировали другой украинский дрон, который также был направлен на Энергодар.

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