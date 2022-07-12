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Сенатор Климов: ограничений прав и свобод граждан России в связи со спецоперацией на Украине не будет

, 14:31

Сенатор Климов: ограничений прав и свобод граждан России в связи со спецоперацией на Украине не будет
Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Ограничений прав и свобод граждан Российской Федерации в связи со специальной операцией, которую Москва осуществляет на украинской территории, не будет. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил отечественный сенатор Андрей Климов.

«Ограничений прав и свобод россиян в связи со спецоперацией не будет, заявил глава сенатской комиссии по защите суверенитета Климов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что РФ проводит спецоперацию не против украинцев, а против киевского режима.

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