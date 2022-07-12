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Пресс-секретарь Путина Песков: Россия проводит спецоперацию не против украинцев, а против киевского режима

, 14:20

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия проводит спецоперацию не против украинцев, а против киевского режима
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация осуществляет специальную операцию на территории Украины не против жителей бывшей советской республики, а против киевского режима. На это, как передает ТАСС, указал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина.

«Спецоперация РФ на Украине идет не против украинцев, а против киевского режима», — приведено высказывание официального представителя Кремля в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что российская армия уничтожила высокоточными ракетами в Донбассе 180 военных и 26 единиц техники 30-й бригады Вооруженных сил Украины.

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