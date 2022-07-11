Еврокомиссар по внутренним вопросам Йохансон призвала страны ЕС готовиться к наплыву мигрантов из-за кризиса продовольствия

Еврокомиссия в понедельник, 11 июля, призвала страны-члены Европейского союза готовиться к возможному наплыву мигрантов в связи с текущим ростом цен во всем мире на продовольствие и энергоносители.
Еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон по итогам неформального заседания глав МВД государств ЕС в Праге подчеркнула, что люди могут перестать чувствовать себя в безопасности в своих странах и пытаться уехать. Увеличение стоимости продовольствия и энергии может привести к нестабильности, всплеску терроризма и преступности.
В ЕК заметили, что предсказать масштабы этого феномена не представляется возможным, однако правительствам стран-членов Евросоюза порекомендовали заняться планированием на тот случай, если на европейскую территорию будут приезжать еще больше людей.