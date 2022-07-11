Еврокомиссар по внутренним вопросам Йохансон призвала страны ЕС готовиться к наплыву мигрантов из-за кризиса продовольствия

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11 июля 2022, 20:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, https://unsplash.com/photos/8Yw6tsB8tnc

Еврокомиссия в понедельник, 11 июля, призвала страны-члены Европейского союза готовиться к возможному наплыву мигрантов в связи с текущим ростом цен во всем мире на продовольствие и энергоносители.

Еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон по итогам неформального заседания глав МВД государств ЕС в Праге подчеркнула, что люди могут перестать чувствовать себя в безопасности в своих странах и пытаться уехать. Увеличение стоимости продовольствия и энергии может привести к нестабильности, всплеску терроризма и преступности.

В ЕК заметили, что предсказать масштабы этого феномена не представляется возможным, однако правительствам стран-членов Евросоюза порекомендовали заняться планированием на тот случай, если на европейскую территорию будут приезжать еще больше людей.