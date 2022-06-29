Захарова заявила, что «продовольственный апокалипсис» является делом рук Запада

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29 июня 2022, 13:31 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на брифинге в среду, 29 июня, заявила, что "продовольственный апокалипсис" является делом рук Запада.

Мария Захарова отметила, что проводятся конференции о том, как избежать голода на планете Земля, однако те же самые люди разрабатывают все новые меры, ограничивающие свободную доставку продовольствия во все точки мира.

По мнению дипломата, в данном случае речь идет о преступлении вселенского характера, за которое кто-то должен будет ответить. "Мы знаем, что это дело рук западных режимов", – заключила Захарова.