Financial Times сообщает, что Запад столкнулся с дефицитом оружия в духе Первой мировой войны из-за конфликта на Украине

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11 июля 2022, 17:00 Источник: РИА "Новости"

военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Издание Financial Times со ссылкой на опрошенных экспертов сообщило в понедельник, что конфликт на Украине стал причиной истощения запасов оружия и выявил недостатки современного ВПК стран Запада.

Бывший директор политического планирования Североатлантического альянса Джеми Ши заявил, что сложившаяся ситуация напоминает великий снарядный кризис времен Первой мировой войны.

Отметим, что речь идет о событиях 1915 года, когда применение артиллерии в позиционных боях значительно истощило британские запасы, привело к серьезным потерям личного состава, а также впоследствии стало причиной отставки премьер-министра страны Герберта Асквита.