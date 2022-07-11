Представитель хакерской группы RaHDIt: разведка Украины работает с криминалом для перепродажи западного оружия на «черном рынке»

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11 июля 2022, 08:14 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский военный с ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Разведка Украины работает с криминалом с целью перепродажи поставляемых Западом вооружений на «черном рынке». На это, как информирует РИА Новости, указал представитель хакерской группы RaHDIt.

«Украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на “черном рынке”, сообщил РИА Новости российский хакер из RaHDIt на условиях анонимности», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, посол ЛНР в России Родион Мирошник отметил, что только заградительные отряды удерживают разбегающиеся украинские территориальные батальоны в городе Северске.