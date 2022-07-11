Ковитиди сочла слова Валенсы о необходимости сокращения населения РФ свидетельством деградации политической элиты Европы

Сенатор, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди оценила высказывание экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "сократить население России".
Лех Валенса ранее заявил, что население Российской Федерации следует "сократить до 50 миллионов".
Ольга Ковитиди в разговоре с RT подчеркнула, что вышеуказанное предложение бывшего президента Польши нельзя назвать адекватным. По мнению сенатора, прогрессирует деградация европейской политической элиты. Ковитиди добавила, что сложно сказать, откуда у бывшего электрика, а позже президента Польши, такие "садистские замашки".