Ковитиди сочла слова Валенсы о необходимости сокращения населения РФ свидетельством деградации политической элиты Европы

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11 июля 2022, 16:05

сенатор Ольга Ковитиди, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Сенатор, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди оценила высказывание экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "сократить население России".

Лех Валенса ранее заявил, что население Российской Федерации следует "сократить до 50 миллионов".

Ольга Ковитиди в разговоре с RT подчеркнула, что вышеуказанное предложение бывшего президента Польши нельзя назвать адекватным. По мнению сенатора, прогрессирует деградация европейской политической элиты. Ковитиди добавила, что сложно сказать, откуда у бывшего электрика, а позже президента Польши, такие "садистские замашки".